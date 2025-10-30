CONCERT THE JUNGLE CALL Vernet-les-Bains
CONCERT THE JUNGLE CALL Vernet-les-Bains jeudi 30 octobre 2025.
CONCERT THE JUNGLE CALL
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-30 20:30:00
2025-10-30
Venez swinguer sur les musiques de la Louisiane et autres pays du sud des Etats unis des années 1920.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
English :
Come and swing to the music of Louisiana and other southern states of the 1920s.
German :
Swingen Sie zu Musik aus Louisiana und anderen südlichen Ländern der Vereinigten Staaten aus den 1920er Jahren.
Italiano :
Venite a ballare la musica della Louisiana e di altri paesi del sud degli Stati Uniti negli anni Venti.
Espanol :
Ven a bailar swing al ritmo de la música de Luisiana y otros países del sur de Estados Unidos en los años veinte.
