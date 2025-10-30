CONCERT THE JUNGLE CALL Vernet-les-Bains

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-30 20:30:00
2025-10-30

Venez swinguer sur les musiques de la Louisiane et autres pays du sud des Etats unis des années 1920.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25 

English :

Come and swing to the music of Louisiana and other southern states of the 1920s.

German :

Swingen Sie zu Musik aus Louisiana und anderen südlichen Ländern der Vereinigten Staaten aus den 1920er Jahren.

Italiano :

Venite a ballare la musica della Louisiana e di altri paesi del sud degli Stati Uniti negli anni Venti.

Espanol :

Ven a bailar swing al ritmo de la música de Luisiana y otros países del sur de Estados Unidos en los años veinte.

L’événement CONCERT THE JUNGLE CALL Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI CONFLENT CANIGO