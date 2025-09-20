Concert The Kitchen Grouvers Roussines
le bourg Roussines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-09-20 19:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Soirée organisé par l’association Festiv’ en Marche.
un Tribute d’Amy Winehouse.
En premier lieu, tout écouter, tout ce que l’on peut trouver, compiler les versions live , décortiquer, choisir, repiquer, ré-arranger, etc …
Ensuite choisir l’équipe adéquate pour mener à bien l’aventure et porter le répertoire autour de sa batterie. Des musiciens pros, adeptes du groove d’Amy, des copains depuis longtemps ou en devenir, ayant envie de passer des heures à faire tourner les grilles à défaut des guéridons et rallumer la flamme de la soul Winehouse alive en live . .
le bourg Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 86 68 resa.festivenmarche@gmail.com
English :
Evening organized by the association Festiv’ en Marche.
German :
Abendveranstaltung, die von der Vereinigung Festiv’ en Marche organisiert wird.
Italiano :
Serata organizzata dall’associazione Festiv’ en Marche.
Espanol :
Velada organizada por la asociación Festiv’ en Marche.
