Concert The Kitchen Grouvers Roussines

Concert The Kitchen Grouvers

le bourg Roussines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soirée organisé par l’association Festiv’ en Marche.

un Tribute d’Amy Winehouse.

En premier lieu, tout écouter, tout ce que l’on peut trouver, compiler les versions live , décortiquer, choisir, repiquer, ré-arranger, etc …

Ensuite choisir l’équipe adéquate pour mener à bien l’aventure et porter le répertoire autour de sa batterie. Des musiciens pros, adeptes du groove d’Amy, des copains depuis longtemps ou en devenir, ayant envie de passer des heures à faire tourner les grilles à défaut des guéridons et rallumer la flamme de la soul Winehouse alive en live . .

le bourg Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 86 68 resa.festivenmarche@gmail.com

English :

Evening organized by the association Festiv’ en Marche.

German :

Abendveranstaltung, die von der Vereinigung Festiv’ en Marche organisiert wird.

Italiano :

Serata organizzata dall’associazione Festiv’ en Marche.

Espanol :

Velada organizada por la asociación Festiv’ en Marche.

