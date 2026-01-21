Concert The KROOZ à Niort Niort

Concert The KROOZ à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Fondé en 2024, The KROOZ est un quintet formé de musicien.ne.s professionnel.le.s de la scène nationale et internationale (Japon, Arménie, Chili, Egypte, Canada, Europe… ).

Chacun s’exprime dans divers projets classiques, jazz, pop ou world, et vient enrichir de sa propre culture musicale la quintessence du groupe.

Le premier album à contre courant éparpille les cases façon puzzle et propose par son écriture généreuse un univers inclassable. Les douze titres originaux, composés en partie par Ludovic RIVIERE et Olivier BATLLE emmènent l’auditeur dans un voyage au travers des émotions et des désirs humains, puisant son inspiration dans les musiques du monde, mixant des ambiances évoquant la vie, tantôt feutrées, tantôt ardentes.

Lieu Théâtre Jean Richard .

Théâtre Jean Richard
202 Avenue Saint-Jean d'Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
+33 6 17 13 56 37
contact@miriludo.eu

