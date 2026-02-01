Concert The Lapinouz’zzz show Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Concert The Lapinouz’zzz show Théâtre Bernard Blier Pontarlier dimanche 22 février 2026.

Concert The Lapinouz’zzz show

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :
2026-02-22

L’hiver vous glace ? On a LA solution pour vous réchauffer le corps et le cœur !
Soirée musicale, conviviale et bonne humeur garantie. Buvette et gourmandises pour se réchauffer.
Infos & réservations en ligne.   .

English : Concert The Lapinouz’zzz show

