Concert The Lapinouz’zzz show Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Concert The Lapinouz’zzz show
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
2026-02-22
L’hiver vous glace ? On a LA solution pour vous réchauffer le corps et le cœur !
Soirée musicale, conviviale et bonne humeur garantie. Buvette et gourmandises pour se réchauffer.
Infos & réservations en ligne. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert The Lapinouz’zzz show
