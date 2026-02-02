Concert The Last Show Espace Confluences Condat-sur-Vienne

Concert The Last Show

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Après des années de concerts, de rencontres et de passion musicale, l’association Music Road Promotion tire sa révérence et vous invite à une ultime soirée festive et conviviale.

Au programme concerts en live, micro ouvert pour anecdotes, solos improvisés et hommages spontanés, food-truck, boissons, piste de danse et quelques surprises pour marquer le coup. Des sonorités blues, rock’n’roll, soul, country et Irish vibes feront voyager les spectateurs de Memphis à Austin, en passant par Londres et Dublin. .

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 87 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Last Show

L’événement Concert The Last Show Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Limoges Métropole