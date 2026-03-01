Concert The Le Bunch Barembach
Concert The Le Bunch Barembach samedi 21 mars 2026.
Concert The Le Bunch
Route de Steinbach Barembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concert pop 80’s au jazz-funk
La MJC de Barembach et le Repère organisent conjointement un concert du groupe the LE BUNCH , pop 80’s au jazz-funck actuel. Petite restauration sur place. Ouverture des portes à 19h30. Sur réservation par sms uniquement. .
Route de Steinbach Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 86 73 contact@mjc-barembach.com
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English :
80’s pop concert with jazz-funk
L’événement Concert The Le Bunch Barembach a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche