Concert The Lighters – Sainte-Marie-des-Champs 21 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Concert The Lighters Rue de la Pépinière Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 20:00:00

Pour célébrer la fête de la musique, le restaurant Le Grill vous propose un concert de reggae avec The Lighters.

Rue de la Pépinière

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 47 75 legrill.yvetot@gmail.com

English : Concert The Lighters

To celebrate the fête de la musique, Le Grill restaurant is offering a reggae concert with The Lighters.

German :

Um den Tag der Musik zu feiern, bietet das Restaurant Le Grill ein Reggae-Konzert mit The Lighters.

Italiano :

Per celebrare la festa della musica, il ristorante Le Grill propone un concerto reggae con The Lighters.

Espanol :

Para celebrar la fiesta de la música, el restaurante Le Grill ofrece un concierto de reggae con The Lighters.

L’événement Concert The Lighters Sainte-Marie-des-Champs a été mis à jour le 2025-06-12 par Yvetot Normandie Tourisme