Concert The Limiñanas + Ménades Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert The Limiñanas + Ménades

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

> The Limiñanas [Rock]

Faded , dernier album du couple Limiñanas, place les stars dites déchues sous le feu des projecteurs. Aux femmes oubliées qui, des années 50 à aujourd’hui, ont disparu des écrans comme par un cruel enchantement, condamnées par le temps qui passe. Cinéphiles voraces, conscients que le sordide se révèle lorsqu’on gratte sous le glamour hollywoodien, Lionel et Marie Limiñana ont voulu leur rendre ici hommage.

En résulte un opus ouvrant d’abord largement la porte à une pop garage multi-référentielle, traversée de moult émotions avant de laisser plus d’espace encore à la contemplation et au psychédélique. Sans pour autant se priver de riffs vénéneux. Ici, on est bien chez les Limiñanas. Toujours à la batterie, aux percussions et à la voix, notamment dans une reprise savoureuse du Louie Louie de Richard Berry Marie Limiñana. Aux guitares baignées de fuzz, à la basse, aux claviers Lionel Limiñana.

> Ménades [Post-punk]

En proposant une musique sous tension constante, Ménades s’annonce comme un groupe qui va prendre de la vitesse sur la scène rock française. Sur scène, leurs corps et leurs instruments possédés et associés à une euphorie turbulente les rapproche à coup sûr de l’esprit des Viagra Boys, IDLES et Amyl & the Sniffers. Tout au long de leur premier album aux allures post-punk, les textes des chansons oscillent entre tourmente et vitalité. En proposant une musique sous tension constante, Ménades s’annonce comme un groupe qui va prendre de la vitesse sur la scène rock française.

Réservation obligatoire. .

