Concert The Limiñanas La Cartonnerie Reims

Concert The Limiñanas

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 21 – 21 – EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

The Limiñanas

Rock / France

Duo garage-rock électrisant

Retour en beauté du couple le plus rock’n’roll de l’hexagone.

Le duo garage-pop de Perpignan que les anglo-saxons nous envient depuis longtemps, continue à cultiver un univers unique, entre psychédélisme, western spaghetti et garage-pop incandescente. Après plus de 15 ans de carrière, Marie et Lionel Limiñana poursuivent leur odyssée sonique avec Faded , un album-hommage aux icônes oubliées du cinéma. Entre rêves éveillés et riffs vénéneux, ils s’entourent de collaborateurs prestigieux Bobby Gillespie (Primal Scream), Bertrand Belin, Jon Spencer, Rover, Anna Jean… Un double album aussi brûlant qu’onirique, où pulsations hypnotiques et mélodies envoûtantes résonnent comme une déclaration d’amour au rock sous toutes ses formes. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

