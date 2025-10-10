Concert The Loire Valley Calypsos Douchy-Montcorbon

Lieu-dit Les Thibauts Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-10 21:00:00

The Loire Valley Calypsos, c’est cinq musiciens

aventuriers de la musique qui se promènent d’îles

en îles, et se permettent d’étonnants détours

cosmiques.

cosmiques. C’est dans cet esprit qu’ils nous

jouent un calypso revisité, electrico-vaudou. Un

univers musical festif inspiré de la musique de

Trinidad, des Bahamas et de la Jamaïque des

années 40-50… Bar et restauration sur place. 6 .

Lieu-dit Les Thibauts Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

English :

Hailing from the Pays de la Loire region of France, this group offers a unique blend of folk, bluegrass, swing and blues, as well as modern elements such as beatbox.

German :

Die aus der Region Pays de la Loire stammende Band bietet eine einzigartige Mischung aus Folk, Bluegrass, Swing und Blues, aber auch moderne Elemente wie Beatbox.

Italiano :

Proveniente dalla regione del Pays de la Loire, questo gruppo offre una miscela unica di folk, bluegrass, swing e blues, oltre a elementi moderni come il beatboxing.

Espanol :

Procedente de la región de Pays de la Loire, este grupo ofrece una mezcla única de folk, bluegrass, swing y blues, así como elementos modernos como el beatboxing.

