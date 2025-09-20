Concert : The Loire Valley Calypsos Jardin des Beaux-Arts Angers

Concert : The Loire Valley Calypsos Jardin des Beaux-Arts Angers samedi 20 septembre 2025.

Concert : The Loire Valley Calypsos Samedi 20 septembre, 18h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Après deux albums sur MaAuLa Records et de nombreux concerts survoltés, The Loire Valley Calypsos revient avec un troisième opus, de nouveaux titres et un show renouvelé.

Toujours aussi audacieux, le groupe angevin mêle rythmes tropicaux, pop psyché et chanson française.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

Concert : The Loire Valley Calypsos

©Chris Telor