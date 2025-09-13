Concert « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » Villecomtal

Concert « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes »

17 route de Sénepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-13

Le camping Terre Rouge accueille le gang des « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » pour un concert exceptionnel à Villecomtal.

Composés de six musiciens aguerris de la Vallée de l’Hérault, le gang musical vous invite à rendre hommage aux plus grands Westerns Spaghettis, sur fond de bluegrass aux accents folk rock, au carrefour de la country et des chants de pirates.

Une participation libre et consciente est demandée pour le concert.

Sur place, restauration et buvette sont proposés par le foodtruck rodellois Mets-et-Pains et la guinguette de Terre Rouge. .

17 route de Sénepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42 campingterrerouge@gmail.com

English :

Camping Terre Rouge welcomes « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » gang for an exceptional concert in Villecomtal.

German :

Der Campingplatz Terre Rouge empfängt die Gang der « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » für ein außergewöhnliches Konzert in Villecomtal.

Italiano :

Il campeggio Terre Rouge accoglie la banda « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » per un concerto eccezionale a Villecomtal.

Espanol :

El camping Terre Rouge acoge a la banda « The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes » para un concierto excepcional en Villecomtal.

