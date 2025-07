Concert The Lude Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

2025-07-31 19:00:00

2025-07-31 20:30:00

2025-07-31

Énergie rock débordante.

Un voyage musical explosif entre rock, pop et folk avec une énergie contagieuse.

Un voyage musical explosif entre rock, pop et folk avec une énergie contagieuse. .

Place Napoléon CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

English : Concert The Lude Rolex Fastnet Race

Overflowing rock energy.

An explosive musical journey through rock, pop and folk with infectious energy.

German :

Unbändige Rock-Energie.

Eine explosive musikalische Reise zwischen Rock, Pop und Folk mit einer ansteckenden Energie.

Italiano :

Energia rock traboccante.

Un viaggio musicale esplosivo attraverso il rock, il pop e il folk con un’energia contagiosa.

Espanol :

Energía rock desbordante.

Un explosivo viaje musical a través del rock, el pop y el folk con una energía contagiosa.

