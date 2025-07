CONCERT THE MAJESTICS Colombières-sur-Orb

CONCERT THE MAJESTICS

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Laissez-vous emporter par l’énergie solaire et les rythmes pétillants du duo The Majestic ! Deux voix complices, une guitare, des percussions légères et une ambiance chaleureuse pour une soirée musicale aux couleurs pop, latines, swing et chanson française revisitée.

Un cocktail de styles et de bonne humeur, entre reprises originales et rythmes dansants, pour un moment festif et convivial à partager en terrasse ou sous les étoiles.

Tout public Entrée libre

Petite restauration et buvette, sur place .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

