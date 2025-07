CONCERT THE MAJESTICS Colombières-sur-Orb

CONCERT THE MAJESTICS Colombières-sur-Orb jeudi 28 août 2025.

CONCERT THE MAJESTICS

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Concert Onirime

Plongez dans l’univers envoûtant du groupe **Onirime**, où les sons se mêlent aux rêves et les mélodies à l’imaginaire. Ce concert vous invite à une traversée musicale entre folk poétique, envolées acoustiques et atmosphères contemplatives.

Onirime, c’est une alchimie de voix, de cordes et de textures sonores qui évoquent les paysages intérieurs, les murmures de la nature et les récits oubliés. Une parenthèse musicale à vivre intensément, entre émotion et délicatesse.

Entrée libre

Sur place Petite restauration et buvette .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Concert ? Onirime

German :

Konzert ? Onirime

Italiano :

Concerto? Onirime

Espanol :

Concierto ? Onirime

