Willer-sur-Thur

Concert The Manky Melters + GentleMaad

17 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

The Manky Melters livre un folkpunk celtique intense et festif porté par Giada et ses musiciens. En première partie, GentleMaad fait revivre le hard rock mélodique des années 80.

Mené par la charismatique Giada et entouré de cinq musiciens aguerris, The Manky Melters embarque le public dans un univers folkpunk celtique aussi fougueux que festif. Compositions soignées, rythmiques efficaces et mélodies accrocheuses accompagnent des textes oscillant entre regard mordant sur la société et envie de lâcher prise. En première partie, découvrez GentleMaad et son hard rock puissant et mélodique inspiré des grandes heures des années 80. .

17 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

The Manky Melters deliver intense and festive Celtic folk-punk led by Giada and her band. Opening the show, GentleMaad brings the melodic hard rock of the 1980s back to life.

L’événement Concert The Manky Melters + GentleMaad Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay