Concert THE MANKY MELTERS + THE LUCKY TROLLS Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton

Concert THE MANKY MELTERS + THE LUCKY TROLLS

Le Silo 46 Rue de la petite vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Concert punk rock celtique.

Porté par la voix puissante et charismatique de Giada, The Manky Melters bousculent les codes du folk-punk celtique et y insufflent une énergie neuve et fougueuse.

Autour d’elle, cinq musiciens chevronnés dont trois issus du groupe celtic-rock The Moorings livrent des compositions affûtées, entre mélodies fédératrices, rythmique millimétrée et refrains à hurler en choeur.

Formés fin 2017 à Liège, The Lucky Trolls balancent un Irish Punk survitaminé entre mélodies celtiques entraînantes et énergie brute du punk rock.

Composé de cinq musiciens issus de la scène belge (Radio 911, Chump, We Are Minutes, Young Enough…), le groupe a rapidement fait parler de lui avec un premier EP éponyme sorti en 2019, puis un album explosif, Raised Fist and Rebel Songs (2022), salué par la critique.

Tarifs

– 16 € par personne.

– 9 € pour les 18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emplois.

Réservations sur https://www.ruche-silo.fr/concerts .

Le Silo 46 Rue de la petite vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Concert THE MANKY MELTERS + THE LUCKY TROLLS

L’événement Concert THE MANKY MELTERS + THE LUCKY TROLLS Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure