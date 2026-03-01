Concert The McNiffyCats Église Notre Dame de Guibray Falaise

Concert The McNiffyCats

Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Independant Music et l’association du quartier Saint-Laurent de Falaise vous propose un concert d’ensemble de voix féminines à l’église de Guibray.

L’association Independant Music et l’association du quartier Saint-Laurent de Falaise vous propose un concert d’ensemble de voix féminines à l’église de Guibray.

Participation libre .

Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise 14700 Calvados Normandie quartiersaintlaurent@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The McNiffyCats

The Independent Music association and the Saint-Laurent district association in Falaise are offering a concert by an ensemble of women’s voices in Guibray church.

L’événement Concert The McNiffyCats Falaise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Falaise Suisse Normande