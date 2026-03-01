Concert The McNiffyCats Église Notre Dame de Guibray Falaise
Concert The McNiffyCats Église Notre Dame de Guibray Falaise dimanche 29 mars 2026.
Concert The McNiffyCats
Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise Calvados
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’association Independant Music et l’association du quartier Saint-Laurent de Falaise vous propose un concert d’ensemble de voix féminines à l’église de Guibray.
Participation libre .
Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise 14700 Calvados Normandie quartiersaintlaurent@free.fr
English : Concert The McNiffyCats
The Independent Music association and the Saint-Laurent district association in Falaise are offering a concert by an ensemble of women’s voices in Guibray church.
L’événement Concert The McNiffyCats Falaise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Falaise Suisse Normande