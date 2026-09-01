Informations pratiques

Bois-Héroult

Concert The Mega Low

400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert tribute à Toto, creedence, clearwater, R.E.M., The Rolling stones, Queen, Kansas, Les Rita Mitsuko, Alain Bashung, The Cure, Peter Gabriel, Telephone, The Doors, Davis Bowie, The Police, Patti Smith, Pink Floyd, Deep Purple, The Beatles, Supertramp… .

400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie domainedeboisheroult@gmail.fr

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English : Concert The Mega Low

L’événement Concert The Mega Low Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin