Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde dimanche 24 mai 2026.
Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
The Metonic Cycle est un groupe français de Hard Folk instrumental composé de Benjamin Lamy et de Lény Garcia, tous les deux guitaristes.
Influencés par le new-flamenco et le métal, Lény et Benjamin ont lancé le projet The Metonic Cycle en 2024, à la suite d’une première implication commune dans le groupe de métal Prismeria. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme