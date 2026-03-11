Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Concert THE METONIC CYCLE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

The Metonic Cycle est un groupe français de Hard Folk instrumental composé de Benjamin Lamy et de Lény Garcia, tous les deux guitaristes.

Influencés par le new-flamenco et le métal, Lény et Benjamin ont lancé le projet The Metonic Cycle en 2024, à la suite d’une première implication commune dans le groupe de métal Prismeria. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

