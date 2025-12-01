Concert The Michael Jackson Experience Amiens

Concert The Michael Jackson Experience Amiens dimanche 14 décembre 2025.

Concert The Michael Jackson Experience

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le MEILLEUR SHOW Michael Jackson AU MONDE est en France !

Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas les

premières dates de la tournée Française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop !

Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio

Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10

musiciens et danseurs sur scène.

Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie

qu’était Michael…

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

The BEST Michael Jackson SHOW IN THE WORLD is in France!

After touring Asia, America and part of Europe, don’t miss the first dates of the

the first dates of the French tour of the world’s best tribute to the King of Pop!

Rediscover all Michael Jackson’s greatest hits performed by Sergio

Cortés in a breathtaking 2-hour 100% LIVE show, accompanied by 10 on-stage

musicians and dancers on stage.

For Sergio Cortés, who was his understudy, this tour is a tribute to the genius

that was Michael…

German :

Die BESTE Michael Jackson SHOW DER WELT ist in Frankreich!

Nachdem sie durch Asien, Amerika und Teile Europas gereist sind, sollten Sie die folgenden Konzerte nicht verpassen

die ersten Termine der Frankreich-Tour des weltbesten Tributes des King of Pop!

Entdecken Sie die größten Hits von Michael Jackson, interpretiert von Sergio Cortés

Cortés in einer atemberaubenden zweistündigen Show, 100% LIVE, begleitet von 10

musikern und Tänzern auf der Bühne.

Für Sergio Cortés, der einst sein Double war, ist diese Tournee eine Hommage an das Genie Michael Jackson

das Michael war

Italiano :

Il MIGLIOR SPETTACOLO DI Michael Jackson AL MONDO è in Francia!

Dopo aver girato l’Asia, l’America e parte dell’Europa, non perdetevi le prime date della tournée francese del

le prime date del tour francese del miglior tributo al Re del Pop del mondo!

Riscoprite tutti i più grandi successi di Michael Jackson interpretati da Sergio

Cortés in uno spettacolo mozzafiato di 2 ore, 100% LIVE, accompagnato da 10 musicisti e ballerini sul palco

musicisti e ballerini sul palco.

Per Sergio Cortés, che era il suo sostituto, questo tour è un tributo al genio di Michael..

che è stato Michael…

Espanol :

¡El MEJOR ESPECTÁCULO DE Michael Jackson DEL MUNDO está en Francia!

Después de recorrer Asia, América y parte de Europa, no te pierdas las primeras fechas de la

¡las primeras fechas de la gira francesa del mejor tributo del mundo al Rey del Pop!

Redescubra todos los grandes éxitos de Michael Jackson interpretados por Sergio

Cortés en un impresionante espectáculo de 2 horas, 100% EN DIRECTO, acompañado por 10

músicos y bailarines en el escenario.

Para Sergio Cortés, que fue su suplente, esta gira es un homenaje al genio

que fue Michael…

L’événement Concert The Michael Jackson Experience Amiens a été mis à jour le 2025-05-26 par OT D’AMIENS