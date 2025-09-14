Concert | The Mojo Hounds Blues des années 30 Issigeac

Concert | The Mojo Hounds Blues des années 30

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Gratuit

Gratuit

2025-09-14

Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Le groupe The Mojo Hounds vous fera voyager dans l’ambiance envoûtante du blues des années 30.

Un bel après-midi convivial en musique vous attend, venez nombreux en invitant vos amis et/ou votre famille pour partager cet événement.

Buvette et restauration sur place. .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86

