Concert The Moon’s Law Lanvollon
Concert The Moon’s Law Lanvollon samedi 13 septembre 2025.
Concert The Moon’s Law
ZA de Kercadiou Lanvollon Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13 20:00:00
2025-09-13
Les Ptits Bouchons accueille The Moon’s Law dans son programme de septembre !
Moon’s Law met l’ambiance avec de gros tubes Rock, Pop-Rock, Hard-Rock, Variété, des années 70 à nos jours, en français et en anglais … il y en a pour tous les goûts !
De l’énergie à revendre pour déménager vos soirées ! .
ZA de Kercadiou Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 57 96 30
