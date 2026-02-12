CONCERT The Music of Hans Zimmer and others a celebration of film music, concert symphonique Amiens

CONCERT The Music of Hans Zimmer and others a celebration of film music, concert symphonique

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

Découvrez The Music of Hans Zimmer & Others , présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Les meilleures musiques de films de Dune , James Bond , Pirates des Caraïbes , Le Roi Lion , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert fascinant avec un orchestre de film, un chœur, des solistes vedettes, un invité spécial des films et des extraits de films sélectionnés.

Plongez dans l’univers musical de Hans Zimmer et réservez vos billets dès maintenant !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

Discover The Music of Hans Zimmer & Others , presented by a pirate from Pirates of the Caribbean !

The best film music from Dune , James Bond , Pirates of the Caribbean , The Lion King , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar and many other top productions in a fascinating concert featuring a film orchestra, choir, star soloists, a special film guest and selected film excerpts.

Immerse yourself in the musical world of Hans Zimmer and reserve your tickets now!

