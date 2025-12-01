Concert The Music of Hans Zimmer & Others Centre des Congrès Épinal

Concert The Music of Hans Zimmer & Others Centre des Congrès Épinal samedi 20 décembre 2025.

Concert The Music of Hans Zimmer & Others

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Lancelot Productions présente

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

Découvrez The Music of Hans Zimmer & Others , présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Les meilleures musiques de films de Dune , James Bond , Pirates des Caraïbes , Le Roi Lion , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert fascinant avec un orchestre de film, un chœur, des solistes vedettes, un invité spécial des films et des extraits de films sélectionnés.

Plongez dans l’univers musical de Hans Zimmer et réservez vos billets dès maintenant !Tout public

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Lancelot Productions presents

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

Discover « The Music of Hans Zimmer & Others », presented by a pirate from « Pirates of the Caribbean »!

The best film music from « Dune », « James Bond », « Pirates of the Caribbean », « The Lion King », « Gladiator », « The Dark Knight », « Inception », « Interstellar » and many other top productions in a fascinating concert featuring a film orchestra, choir, star soloists, a special film guest and selected film excerpts.

Immerse yourself in the musical world of Hans Zimmer and reserve your tickets now!

German :

Lancelot Productions präsentiert

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

Entdecken Sie « The Music of Hans Zimmer & Others », präsentiert von einem Piraten aus « Fluch der Karibik »!

Die beste Filmmusik aus « Dune », « James Bond », « Fluch der Karibik », « Der König der Löwen », « Gladiator », « The Dark Knight », « Inception », « Interstellar » und vielen anderen Top-Produktionen in einem faszinierenden Konzert mit einem Filmorchester, einem Ch?ur, Starsolisten, einem besonderen Gast aus den Filmen und ausgewählten Filmausschnitten.

Tauchen Sie ein in die musikalische Welt von Hans Zimmer und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Italiano :

Lancelot Productions presenta

LA MUSICA DI HANS ZIMMER

Scoprite « La musica di Hans Zimmer e altri », presentata da un pirata dei « Pirati dei Caraibi »!

Le migliori musiche da film tratte da « Dune », « James Bond », « Pirati dei Caraibi », « Il Re Leone », « Il Gladiatore », « Il Cavaliere Oscuro », « Inception », « Interstellar » e molte altre produzioni di spicco in un affascinante concerto con un’orchestra cinematografica, un coro, solisti stellari, un ospite speciale dei film ed estratti di film selezionati.

Immergetevi nel mondo musicale di Hans Zimmer e prenotate subito i vostri biglietti!

Espanol :

Lancelot Productions presenta

LA MÚSICA DE HANS ZIMMER

Descubra « La música de Hans Zimmer y otros », ¡presentada por un pirata de « Piratas del Caribe »!

La mejor música de cine de « Dune », « James Bond », « Piratas del Caribe », « El Rey León », « Gladiator », « El Caballero Oscuro », « Inception », « Interstellar » y muchas otras producciones de primera línea, en un concierto fascinante con orquesta de cine, coro, solistas estrella, un invitado especial de las películas y extractos de películas seleccionadas.

Sumérjase en el mundo musical de Hans Zimmer y reserve ya sus entradas

