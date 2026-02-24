Concert The Mystery Lights + Jessica93 + Forever Pavot Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert The Mystery Lights + Jessica93 + Forever Pavot

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

The Mystery Lights Garage psyché

The Mystery Lights agite la scène rock internationale depuis maintenant quinze ans. Le groupe forge un son unique et infusé de psychédélisme, entre garage rock et punk des années 70, rappelant The Mc5 et le Velvet Underground. Distribution de pédales fuzz, mélange de riffs en boucle et abondance d’effets sonores les Californiens nous entraînent dans des mélodies trippantes et toujours savamment orchestrées. Réputés pour leur énergie brute et viscérale, ils crient leur amour d’une époque révolue et continuent de la faire vivre pour garder vivantes les émotions qu’elle a pu procurer.

Jessica93 Grunge

Jessica93 chez Born Bad Records, ça va mal finir en beauté, on le sait, mais restons calmes ! Geoffroy Laporte, à nouveau seul contre tous, joue solo perché sur une boite à rythmes aux patterns d’avant-guerre du Golfe. Il alterne basse et guitare pour construire des boucles âpres et saturées, sur lesquelles il crie doucement. On peut qualifier sa musique de grunge, mais attention tout de même sa capacité innée à créer un univers différent d’une chanson à l’autre fait de ses albums un condensé d’énergies variées. Entre mélange de textures synthétiques et électriques, son dernier album est des plus savoureux !

Forever Pavot Garage psyché

Aux manettes du projet Forever Pavot se trouve Émile Sornin, insatiable explorateur des genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, de la réalisation de clips à testeur d’instruments. Sa pop psychédélique se compose de mélodies bizarroïdes et surréalistes, parfois chantées ou instrumentales, toujours truffées d’images. Tel un OVNI, son nouveau single UFO débarque chez Born Bad Records en avant-goût de son album prévu pour novembre. De nouveaux titres arrivent, et cette fois Forever Pavot ne les jouera pas seul ! Petite révolution puisque l’artiste, jadis quasi big-band en concert, tourne en trio basse batterie clavier-chant avec le semi-humanoïde Melchior en guest.

Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Concert The Mystery Lights + Jessica93 + Forever Pavot

