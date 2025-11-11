Concert The Nadines Dieuze
Concert The Nadines Dieuze mardi 11 novembre 2025.
Concert The Nadines
15 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Dans le cadre du Salon des Arts, venez assister au concert folk-acoustique fetif de The Nadines.
Entrée gratuite avec panier.Tout public
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07
English :
As part of the Salon des Arts, come and enjoy a fetive folk-acoustic concert by The Nadines.
Free admission with basket.
German :
Besuchen Sie im Rahmen des Salon des Arts das fetive Folk-Akustik-Konzert von The Nadines.
Freier Eintritt mit Korb.
Italiano :
Nell’ambito del Salon des Arts, venite a godervi il concerto fetive folk-acoustic dei Nadines.
Ingresso libero con cestino.
Espanol :
En el marco del Salón de las Artes, venga a disfrutar de un concierto folk-acústico festivo a cargo de The Nadines.
Entrada gratuita con cesta.
