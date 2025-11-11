Concert The Nadines

Dans le cadre du Salon des Arts, venez assister au concert folk-acoustique fetif de The Nadines.

Entrée gratuite avec panier.Tout public

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07

English :

As part of the Salon des Arts, come and enjoy a fetive folk-acoustic concert by The Nadines.

Free admission with basket.

German :

Besuchen Sie im Rahmen des Salon des Arts das fetive Folk-Akustik-Konzert von The Nadines.

Freier Eintritt mit Korb.

Italiano :

Nell’ambito del Salon des Arts, venite a godervi il concerto fetive folk-acoustic dei Nadines.

Ingresso libero con cestino.

Espanol :

En el marco del Salón de las Artes, venga a disfrutar de un concierto folk-acústico festivo a cargo de The Nadines.

Entrada gratuita con cesta.

L’événement Concert The Nadines Dieuze a été mis à jour le 2025-10-30 par OT DU PAYS SAULNOIS