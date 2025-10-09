CONCERT The Name + SOULSTORM & VJING Amiens

CONCERT The Name + SOULSTORM & VJING Amiens jeudi 9 octobre 2025.

CONCERT The Name + SOULSTORM & VJING

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

JEU. 9 OCTOBRE 2025

20:30

The Name

Electro | FR

The Name a signé un retour fulgurant avec la BO de la saison 2 de Bref. Avec un son encore plus affirmé, le duo navigue entre bangers clubby enflammés, mélodies pop entêtantes, techno fiévreuse et atmosphères

Session rattrapage pour celles et ceux qui ont manqué à l’appel de leur show électrique pour l’ouverture de Minuit avant la Nuit The Name is back in town.

En partenariat avec Waide Somme, l’ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, le FRAC

SOULSTORM

Electro

Avis de tempête ! En alliant ses influences funk, disco, house, techno ou rave, Soulstorm fait de ses sets des tornades qui soufflent tout sur leur passage. Une capacité à faire la pluie et le beau temps qui lui ont déjà permis de partager l’affiche avec des pointures comme Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol ou Busy P.

JEU. 9 OCTOBRE 2025

20:30

The Name

Electro | FR

The Name a signé un retour fulgurant avec la BO de la saison 2 de Bref. Avec un son encore plus affirmé, le duo navigue entre bangers clubby enflammés, mélodies pop entêtantes, techno fiévreuse et atmosphères

Session rattrapage pour celles et ceux qui ont manqué à l’appel de leur show électrique pour l’ouverture de Minuit avant la Nuit The Name is back in town.

En partenariat avec Waide Somme, l’ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, le FRAC

SOULSTORM

Electro

Avis de tempête ! En alliant ses influences funk, disco, house, techno ou rave, Soulstorm fait de ses sets des tornades qui soufflent tout sur leur passage. Une capacité à faire la pluie et le beau temps qui lui ont déjà permis de partager l’affiche avec des pointures comme Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol ou Busy P. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THU. OCTOBER 9, 2025

20:30

The Name

Electro | FR

The Name made a dazzling comeback with the soundtrack to season 2 of Bref. With an even more assertive sound, the duo navigates between fiery clubby bangers, heady pop melodies, feverish techno and atmospheric, electro soundscapes

Catch-up session for those who missed their electric show on the opening night of Minuit avant la Nuit: The Name is back in town.

In partnership with Waide Somme, ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, FRAC

SOULSTORM

Electro

Storm warning! Combining influences from funk, disco, house, techno and rave, Soulstorm’s sets are tornadoes that blow everything in their path. This ability to make rain and shine has already enabled him to share the bill with the likes of Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol and Busy P.

German :

DO. 9. OKTOBER 2025

20:30

The Name

Electro | FR

The Name haben mit dem Soundtrack zur zweiten Staffel von Bref ein fulminantes Comeback hingelegt. Mit einem noch selbstbewussteren Sound navigiert das Duo zwischen feurigen Clubby-Bangern, störrischen Pop-Melodien, fiebrigen Techno und atmosphärischen

Nachholsession für alle, die ihre elektrische Show zur Eröffnung von Minuit avant la Nuit verpasst haben: The Name is back in town.

In Partnerschaft mit Waide Somme, der ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, dem FRAC

SOULSTORM

Electro

Warnung vor einem Sturm! Indem er seine Einflüsse aus Funk, Disco, House, Techno oder Rave vereint, macht Soulstorm aus seinen Sets Tornados, die alles wegblasen, was sich ihnen in den Weg stellt. Dank seiner Fähigkeit, das Wetter zu beeinflussen, konnte er bereits mit Größen wie Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol oder Busy P. auftreten.

Italiano :

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025

20:30

Il Nome

Electro | FR

I The Name hanno fatto un ritorno folgorante con la colonna sonora della seconda stagione di Bref. Con un sound ancora più deciso, il duo naviga tra infuocati bangers clubby, inebrianti melodie pop, techno febbrile e atmosfere più che all’altezza della colonna sonora

Una sessione di recupero per chi si è perso il loro show elettrico all’apertura di Minuit avant la Nuit: The Name è tornato in città.

In collaborazione con Waide Somme, ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, FRAC

SOULSTORM

Elettro

Avviso di tempesta! Combinando influenze funk, disco, house, techno e rave, i Soulstorm trasformano i loro set in vortici che spazzano via tutto ciò che incontrano. La sua capacità di far piovere e risplendere lo ha già visto condividere il cartellone con artisti del calibro di Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol e Busy P.

Espanol :

JUE. 9 OCTUBRE 2025

20:30

El Nombre

Electro | FR

The Name hizo un deslumbrante regreso con la banda sonora de la segunda temporada de Bref. Con un sonido aún más asertivo, el dúo navega entre bangers clubby ardientes, melodías pop embriagadoras, techno febril y atmósferas que están más que a la altura de la banda sonora

Una sesión de puesta al día para los que se perdieron su eléctrico espectáculo en la inauguración de Minuit avant la Nuit: The Name vuelve a la ciudad.

En colaboración con Waide Somme, ESAD, Le Ciné St-Leu, Le Ciné Orson Welles, FRAC

SOULSTORM

Electro

¡Aviso de tormenta! Combinando influencias del funk, disco, house, techno y rave, Soulstorm convierte sus sets en torbellinos que arrasan con todo a su paso. Su habilidad para hacer llover y brillar ya le ha visto compartir cartel con artistas de la talla de Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Leo Pol y Busy P.

L’événement CONCERT The Name + SOULSTORM & VJING Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS