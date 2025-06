Concert The News La Rochelle 4 juillet 2025 20:30

Charente-Maritime

Concert The News Eglise saint-Sauveur Rue Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-04 20:30:00

The News est un groupe vocal composé de choristes du New College de l’Université d’Oxford. Chacun poursuit des études dans des disciplines variées — ingénierie, histoire, musique… — tout en contribuant collectivement au prestigieux chœur du New College.

Eglise saint-Sauveur Rue Saint-Sauveur

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Concert The News

The News is a vocal group made up of choristers from New College, Oxford University. Each is pursuing studies in a variety of disciplines engineering, history, music… while collectively contributing to the prestigious New College choir.

German : Konzert The News

The News ist eine Gesangsgruppe, die sich aus Choristen des New College der Universität Oxford zusammensetzt. Jeder von ihnen studiert in verschiedenen Disziplinen Ingenieurwesen, Geschichte, Musik … und leistet gleichzeitig einen kollektiven Beitrag zum renommierten Chor des New College.

Italiano :

The News è un gruppo vocale composto da coristi del New College dell’Università di Oxford. Ognuno di loro studia una serie di discipline ingegneria, storia, musica, ecc. e allo stesso tempo contribuisce collettivamente al prestigioso coro del New College.

Espanol : Concierto The News

The News es un grupo vocal formado por coristas del New College de la Universidad de Oxford. Cada uno de ellos cursa estudios en diversas disciplinas -ingeniería, historia, música, etc.- al tiempo que contribuyen colectivamente al prestigioso coro del New College.

