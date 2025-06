Concert The Nolds Librairie et Cætera Belin-Béliet 27 juin 2025 21:00

Gironde

Concert The Nolds Librairie et Cætera 1 impasse de la Distillerie Belin-Béliet

2025-06-27 21:00:00

2025-06-27

La Boîte à Meuh vous propose une soirée rock le vendredi 27 juin avec le groupe The Nolds.

Apéro-concert à 21h à la Librairie Et Cætera, située 1 impasse de la Distillerie, rue du Stade à Belin-Béliet.

Tarif plein 12 € / Tarif réduit 6 €

Apéritif offert et auberge espagnole conviviale.

Réservations en ligne sur HelloAsso ou par retour de mail à laboiteameuh@mailo.com .

Librairie et Cætera 1 impasse de la Distillerie

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

