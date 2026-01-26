Concert -The Perfect Match Félicien Brut & Lucienne Renaudin-Vary Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
Concert -The Perfect Match Félicien Brut & Lucienne Renaudin-Vary Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély dimanche 1 mars 2026.
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 18:15:00
2026-03-01
L’amour, qu’il soit passionnel, décu, fou, filial, platonique, furtif ou impossible ; L’amour des uns, l’amour de l’autre, l’amour de soi, l’amour toujours…
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@destinationvalsdesaintonge.com
English :
Love, whether passionate, disappointed, crazy, filial, platonic, furtive or impossible; love of some, love of others, love of oneself, love always?
