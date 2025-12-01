Concert | The Pigeon Sniffers Café de Paris Eymet

Concert | The Pigeon Sniffers

Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pour la réouverture après travaux, le Café de Paris vous propose un concert avec The Pigeon Sniffers !

Venez découvrir nos nouvelles installations autour d’une boisson et dans une ambiance musicale sympathique. .

Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 61

English : Concert | The Pigeon Sniffers

L’événement Concert | The Pigeon Sniffers Eymet a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides