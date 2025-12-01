Concert | The Pigeon Sniffers Café de Paris Eymet
Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Pour la réouverture après travaux, le Café de Paris vous propose un concert avec The Pigeon Sniffers !
Venez découvrir nos nouvelles installations autour d’une boisson et dans une ambiance musicale sympathique. .
