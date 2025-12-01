CONCERT The Pill + La Flemme Amiens

CONCERT The Pill + La Flemme Amiens jeudi 11 décembre 2025.

CONCERT The Pill + La Flemme

17 Quai Bélu Amiens Somme

JEU. 11 DÉCEMBRE 2025

20:30

The Pill

Punk | UK

22:00

Le duo punk DIY The Pill composé de Lily et Lottie vient de sortir son premier EP The EP et annonce une 1ere tournée en France à l’automne 2025 !

Passant leur temps sur l’île de Wight, The Pill créent depuis le début de l’année 2019 une musique punk chaotique dont les morceaux se moquent des normes sociales avec une pincée de satire et d’autodérision. The Pill promet une relation intense, une énergie extraordinaire et de nombreux sujets que vous ne confieriez pas à votre père. Préparez-vous à de nombreux fous rires et déhanchements. Après des dates spectaculaires avec Big Special et HotWax. elles sont actuellement en tournée avec Panic Shack avant de partir ren tournée à l’automne avec notamment 3 dates en France !

La Flemme

Garage | FR

21:00

La Flemme, c’est l’ouragan flashy qui vient secouer le paysage musical français, emportant tout sur son passage dans un déluge de sonorités garage pop et de textures psychédéliques.

Tarif normal 10€

Tarif abonné 0€

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THURS. dECEMBER 11, 2025

20:30

The Pill

Punk | UK

22:00

DIY punk duo The Pill, made up of Lily and Lottie, have just released their debut EP « The EP », and have announced a 1st tour of France in autumn 2025!

Spending their time on the Isle of Wight, The Pill have been creating chaotic punk music since the start of 2019, with tracks that poke fun at social norms with a pinch of satire and self-mockery. The Pill promises an intense relationship, extraordinary energy and plenty of topics you wouldn’t confide in your father. Get ready for lots of laughs and wiggles. After spectacular dates with Big Special and HotWax, they are currently on tour with Panic Shack, before heading off on a fall tour that includes 3 dates in France!

La Flemme

Garage | FR

21:00

La Flemme is the flashy hurricane that shakes up the French musical landscape, sweeping everything in its path in a deluge of garage pop sounds and psychedelic textures.

Regular price: 10?

Subscriber price: 0?

German :

DONNERSTAG 11. DEZEMBER 2025

20:30

The Pill

Punk | UK

22:00

Das DIY-Punk-Duo The Pill, bestehend aus Lily und Lottie, hat gerade seine erste EP « The EP » veröffentlicht und kündigt für den Herbst 2025 eine erste Tour durch Frankreich an!

The Pill, die ihre Zeit auf der Isle of Wight verbringen, kreieren seit Anfang 2019 chaotische Punkmusik, deren Songs sich mit einer Prise Satire und Selbstironie über gesellschaftliche Normen lustig machen. The Pill verspricht eine intensive Beziehung, außergewöhnliche Energie und viele Themen, die Sie Ihrem Vater nicht anvertrauen würden. Machen Sie sich auf viele Lacher und Hüftschwünge gefasst. Nach spektakulären Auftritten mit Big Special und HotWax sind sie derzeit mit Panic Shack unterwegs, bevor sie im Herbst auf Tournee gehen und dabei auch drei Termine in Frankreich absolvieren werden!

La Flemme

Garage | FR

21:00

La Flemme ist ein schillernder Hurrikan, der die französische Musiklandschaft erschüttert und alles mit sich reißt, was sich in einer Flut von Garage-Pop-Sounds und psychedelischen Texturen befindet.

Normaler Eintrittspreis: 10?

Abonnententarif: 0?

Italiano :

GIOVEDI’. 11 DICEMBRE 2025

20:30

La pillola

Punk | Regno Unito

22:00

Il duo punk DIY The Pill, composto da Lily e Lottie, ha appena pubblicato il suo EP di debutto « The EP » e ha annunciato un primo tour in Francia nell’autunno 2025!

Trascorrendo il loro tempo sull’Isola di Wight, i The Pill creano musica punk caotica dall’inizio del 2019, con brani che prendono in giro le norme sociali con un pizzico di satira e autoironia. The Pill promettono un rapporto intenso, un’energia straordinaria e un sacco di argomenti che non confidereste a vostro padre. Preparatevi a ridere e a ballare. Dopo le spettacolari date con Big Special e HotWax, sono attualmente in tournée con Panic Shack prima di partire per il tour autunnale, che comprende 3 date in Francia!

La Flemme

Garage | FR

21:00

La Flemme è l’uragano appariscente che ha scosso il panorama musicale francese, travolgendo tutto ciò che si trova sul suo cammino in un diluvio di suoni garage pop e trame psichedeliche.

Prezzo normale: 10 euro

Prezzo per gli abbonati: 0?

Espanol :

JUEVES 11 DICIEMBRE 2025

20:30

The Pill

Punk | Reino Unido

22:00

El dúo de punk DIY The Pill, formado por Lily y Lottie, acaba de lanzar su EP de debut « The EP » y ¡han anunciado una 1ª gira por Francia en otoño de 2025!

Pasando su tiempo en la Isla de Wight, The Pill han estado creando música punk caótica desde principios de 2019, con temas que se burlan de las normas sociales con una pizca de sátira y autoburla. The Pill promete una relación intensa, una energía extraordinaria y un montón de temas que no le confiarías a tu padre. Prepárese para muchas risas y contoneos. Tras unas fechas espectaculares con Big Special y HotWax, actualmente están de gira con Panic Shack antes de salir de gira en otoño, ¡incluyendo 3 fechas en Francia!

La Flemme

Garaje | FR

21:00

La Flemme es el llamativo huracán que ha sacudido el paisaje musical francés, arrasando todo a su paso en un diluvio de sonidos garage pop y texturas psicodélicas.

Precio normal: 10 euros

Precio abonado: 0?

