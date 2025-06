Concert The Pils Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 4 juillet 2025 21:00

Lot-et-Garonne

Concert The Pils Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

The Pils, c’est une formation de musiciens talentueux qui reprend les classiques Rock des années 60’s/70’s.

De Led Zeppelin à Deep Purple en passant par les Beatles ou encore les Rolling Stones, venez découvrir ou redécouvrir les morceaux de ces groupes légendaires qui ont marqué leur époque.

Venez assister au concert The Pils à la Dame du Lac.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert The Pils

The Pils is a group of talented musicians who play rock classics from the 60s/70s.

From Led Zeppelin and Deep Purple to The Beatles and The Rolling Stones, come and discover or rediscover the songs of these legendary bands who left their mark on their era.

German : Concert The Pils

The Pils ist eine Formation talentierter Musiker, die die Rockklassiker der 60er/70er Jahre wieder aufleben lässt.

Von Led Zeppelin über die Beatles oder die Rolling Stones bis hin zu Deep Purple: Entdecken Sie die Stücke dieser legendären Gruppen, die ihre Epoche geprägt haben, oder entdecken Sie sie wieder.

Italiano :

I Pils sono un gruppo di musicisti di talento che suonano i classici del rock degli anni ’60 e ’70.

Dai Led Zeppelin e Deep Purple ai Beatles e ai Rolling Stones, venite a scoprire o riscoprire le canzoni di questi gruppi leggendari che hanno lasciato il segno nella loro epoca.

Espanol : Concert The Pils

The Pils es un grupo de músicos de talento que tocan clásicos del rock de los años 60 y 70.

Desde Led Zeppelin y Deep Purple hasta los Beatles y los Rolling Stones, ven a descubrir o redescubrir las canciones de estas bandas legendarias que dejaron huella en su época.

