CONCERT THE PURPS – P’AUS CAFÉ Bonrepos-sur-Aussonnelle, 4 juillet 2025 20:30, Bonrepos-sur-Aussonnelle.

Haute-Garonne

CONCERT THE PURPS P’AUS CAFÉ 82 Rue de l’Aussonnelle Bonrepos-sur-Aussonnelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Venez assister à une pause conviviale musicale de chansons Irlandaises

Chansons Irlandaises, sur la terrasse du café, Foodtruck sur place .

P’AUS CAFÉ 82 Rue de l’Aussonnelle

Bonrepos-sur-Aussonnelle 31470 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and enjoy a convivial musical break with Irish songs

German :

Erleben Sie eine gesellige musikalische Pause mit irischen Liedern

Italiano :

Venite a godervi una pausa musicale con canzoni irlandesi

Espanol :

Ven a disfrutar de un descanso musical con canciones irlandesas

L’événement CONCERT THE PURPS Bonrepos-sur-Aussonnelle a été mis à jour le 2025-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE