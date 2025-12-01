Concert The Ravioles et Fuzz Quest Baracoucou Valdrôme

Concert The Ravioles et Fuzz Quest

Baracoucou 1 route de St Dizier Valdrôme Drôme

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

The Ravioles duo Rock’n’Roll

Fuzz Quest Rock garage vitaminé

Repas par le Flying Baracoucou dès 19h.

Baracoucou 1 route de St Dizier Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 92 44 88 baracoucou.contact@sfr.fr

English :

The Ravioles: Rock’n’Roll duo

Fuzz Quest: vitamin-packed garage rock

Meal by Flying Baracoucou from 7pm.

L’événement Concert The Ravioles et Fuzz Quest Valdrôme a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Pays Diois