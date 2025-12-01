Concert The Ravioles et Fuzz Quest Baracoucou Valdrôme
Concert The Ravioles et Fuzz Quest Baracoucou Valdrôme samedi 20 décembre 2025.
Concert The Ravioles et Fuzz Quest
Baracoucou 1 route de St Dizier Valdrôme Drôme
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
The Ravioles duo Rock’n’Roll
Fuzz Quest Rock garage vitaminé
Repas par le Flying Baracoucou dès 19h.
Baracoucou 1 route de St Dizier Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 92 44 88 baracoucou.contact@sfr.fr
English :
The Ravioles: Rock’n’Roll duo
Fuzz Quest: vitamin-packed garage rock
Meal by Flying Baracoucou from 7pm.
