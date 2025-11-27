CONCERT THE RELICS LE LABO (MJC) Castanet-Tolosan

CONCERT THE RELICS

LE LABO (MJC) 20 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

Un concert à ne pas louper au Labo, la salle de résidence de la MJC de Castanet-Tolosan.

Un groupe Pop/Rock/Funk, qui incarne une fusion énergique de styles musicaux. Leur passion pour la musique transparaît dans des performances dynamiques sur scène, où l’interaction avec le public est essentielle. Avec des influences pop accrocheuses, des éléments rock percutants et des touches de funk groovy, le groupe crée une expérience live captivante. The Relics invite le public à se perdre dans la musique, partageant une énergie contagieuse et créant des moments mémorables à chaque concert.

Participation libre mais nécessaire. .

