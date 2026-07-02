Concert: The Reverend Peyton’s Big Damn Band + Amaury Faivre (1ère partie) Château Rouge Annemasse

Informations pratiques

Annemasse

Concert: The Reverend Peyton’s Big Damn Band + Amaury Faivre (1ère partie)

Château Rouge 1 route de Bonneville Annemasse Haute-Savoie

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le festival de Jazz Contreband accueillera le groupe The Reverend Peyton’s Big Damn band et Amaury Faivre en première partie.

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Château Rouge 1 route de Bonneville Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 43 24 24 accueil@chateau-rouge.net

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English :

The Contreband Jazz Festival will feature The Reverend Peyton’s Big Damn Band, with Amaury Faivre as the opening act.

L’événement Concert: The Reverend Peyton’s Big Damn Band + Amaury Faivre (1ère partie) Annemasse a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Monts du Genevois