Concert The Rock Symphony Orchestra Les Arènes Metz

Les joyaux des plus grands morceaux de rock mondialement connus seront interprétés par un grand orchestre symphonique, un chœur et un groupe de rock.

Deux chanteuses d’opéra, maîtrisant à la perfection le soprano colorature, ajoutent une touche classique à la puissance du rock, transformant la musique en un opéra rock unique. Le chef d’orchestre charismatique ne se contente pas de diriger l’orchestre et le chœur. Il engage le public avec enthousiasme, l’invitant à plonger dans cette aventure musicale intense. Le caractère unique de ce spectacle réside dans le programme construit de telle manière que les compositions, s’enchaînant les unes dans les autres, créent une image musicale unique qui remplit chaque spectateur d’énergie et de mouvement, éveille l’inspiration et le désir de vivre pleinement! La scénographie et l’éclairage offrent une perception unique des mélodies familières, un sens du drame et du dynamisme. Le public devient rapidement co-auteur du concept artistique du spectacle.

Vous entendrez des tubes rock de renommée mondiale dans un arrangement exclusif, qui vous offrira plein d’émotions. Le répertoire du The Rock Symphony Orchestra pourrait être la playlist en or de tous les temps et de tous les peuples, jugez-en par vous-mêmes AC/DC, Bon Jovi, Coldplay, Depeche Mode, Eurythmics, Evanescence, Garbage, Kiss, Led Zeppelin, Metallica, Muse, Nightwish, Nirvana, Pink Floyd, Queen, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Status Quo, System Of A Down, The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, U2, etc.

De 80 à 160 artistes sur scène le chef d’orchestre est un multi-instrumentaliste, le groupe de rock composé de deux guitaristes solos, un basse-guitariste, un batteur et un claviériste, l’orchestre Symphonique complet qui comprend quatre groupes principaux d’instruments cordes, bois, cuivres et percussions, qui interprète la musique rock avec une intensité particulière. Le chœur est composé de choristes professionnels et expérimentés qui, sur scène, deviennent de véritables rockeurs. Deux chanteuses d’opéra interprète des tubes rock dans lesquels sont subtilement tissés des airs d’opéra. Parmi eux, le célèbre air de la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, réputé comme l’un des airs les plus exigeants pour soprano, s’associe avec The Rolling Stones (I Can’t Get No) Satisfaction (version Queen of the Night). De plus, des vocalises envoûtantes(Ramnstein Sonne) et des compositions telles que Lacrimosa de Mozart, revisitées dans un style rock puissant, captiveront vos sens.

Vous serez surpris et vous en voudrez encore !

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

English :

World-famous rock gems are performed by a full symphony orchestra, choir and rock band.

Two female opera singers, mastering the coloratura soprano to perfection, add a classical touch to the power of rock, transforming the music into a unique rock opera. The charismatic conductor doesn’t just lead the orchestra and chorus. He engages the audience with enthusiasm, inviting them to dive into this intense musical adventure. The uniqueness of this show lies in the program, which is constructed in such a way that the interlocking compositions create a unique musical image that fills each spectator with energy and movement, awakening inspiration and the desire to live life to the full! The scenography and lighting offer a unique perception of familiar melodies, a sense of drama and dynamism. The audience quickly becomes co-authors of the show’s artistic concept.

You’ll hear world-renowned rock hits in an exclusive arrangement that’s sure to stir your emotions. The repertoire of The Rock Symphony Orchestra could be the golden playlist of all times and all peoples, judge for yourself: AC/DC, Bon Jovi, Coldplay, Depeche Mode, Eurythmics, Evanescence, Garbage, Kiss, Led Zeppelin, Metallica, Muse, Nightwish, Nirvana, Pink Floyd, Queen, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Status Quo, System Of A Down, The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, U2, etc.

From 80 to 160 artists on stage: the conductor is a multi-instrumentalist, the rock band features two solo guitarists, a bass-guitarist, a drummer and a keyboardist, the full symphony orchestra features four main instrument groups: strings, woodwinds, brass and percussion, and performs rock music with a particular intensity. The chorus is made up of professional, experienced singers who become true rockers on stage. Two opera singers perform rock hits in which opera arias are subtly woven. Among them, the famous Queen of the Night aria from Wolfgang Amadeus Mozart’s The Magic Flute , renowned as one of the most demanding arias for soprano, joins forces with The Rolling Stones (I Can’t Get No) Satisfaction (Queen of the Night version). In addition, spellbinding vocals (Ramnstein Sonne) and compositions such as Mozart’s Lacrimosa, revisited in a powerful rock style, will captivate your senses.

You’ll be surprised, and you’ll want more!

