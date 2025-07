Concert The Roosters Heudicourt-sous-les-Côtes

Concert The Roosters Heudicourt-sous-les-Côtes samedi 2 août 2025.

Concert The Roosters

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Laissez-vous emporter par la soul envoûtante des Roosters, en live au Bar du Lac à Heudicourt !

Le samedi 2 août à 20h, ne manquez pas le concert gratuit des Roosters au bar du Lac d’Heudicourt, au bord du lac de Madine.

Roosters en concert Blues, pop rock et soul pour une soirée pleine de groove

Entre mélodies puissantes, solos vibrants et voix chaleureuse, les Roosters vous offrent un voyage musical aux sonorités blues, pop rock et soul. Une ambiance à la fois intense et décontractée pour savourer l’été autrement.

Un concert en plein air dans un décor naturel magnifique

Profitez d’un live au coucher du soleil, dans l’herbe ou sur la terrasse, avec une vue paisible sur le lac de Madine. Un moment parfait à partager en famille ou entre amis.

Infos pratiques

Lieu Bar du Lac à Heudicourt, lac de Madine

Heure 20h

Entrée libre Concert gratuitTout public

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

Let yourself be carried away by the spellbinding soul of the Roosters, live at the Bar du Lac in Heudicourt!

On Saturday August 2 at 8pm, don’t miss the Roosters’ free concert at the Bar du Lac in Heudicourt, on the shores of Lake Madine.

Roosters in concert? Blues, pop rock and soul for a groovy evening

With their powerful melodies, vibrant solos and warm vocals, the Roosters take you on a musical journey of blues, pop rock and soul. An intense yet relaxed atmosphere to enjoy summer in a different way.

An open-air concert in a magnificent natural setting

Enjoy a live concert at sunset, on the grass or on the terrace, with a peaceful view over Lac de Madine. A perfect moment to share with family and friends.

Practical info

Location: Bar du Lac in Heudicourt, Lac de Madine

Time: 8pm

Free admission ? Free concert

German :

Lassen Sie sich vom fesselnden Soul der Roosters mitreißen, live in der Bar du Lac in Heudicourt!

Am Samstag, den 2. August um 20 Uhr sollten Sie das kostenlose Konzert der Roosters in der Bar du Lac in Heudicourt am Ufer des Lac de Madine nicht verpassen.

Roosters bei einem Konzert? Blues, Pop-Rock und Soul für einen Abend voller Groove

Zwischen kraftvollen Melodien, vibrierenden Soli und einer warmen Stimme bieten Ihnen die Roosters eine musikalische Reise mit Blues-, Poprock- und Soulklängen. Eine intensive und zugleich entspannte Atmosphäre, um den Sommer einmal anders zu genießen.

Ein Konzert unter freiem Himmel in einer wunderschönen Naturkulisse

Genießen Sie ein Live-Konzert bei Sonnenuntergang, im Gras oder auf der Terrasse, mit friedlichem Blick auf den Lac de Madine. Ein perfekter Moment, um ihn mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

Praktische Informationen

Ort: Bar du Lac in Heudicourt, Lac de Madine

Uhrzeit: 20h ?

Eintritt frei ? Kostenloses Konzert

Italiano :

Lasciatevi trasportare dall’anima incantata dei Roosters, dal vivo al Bar du Lac di Heudicourt!

Sabato 2 agosto alle 20.00, non perdetevi il concerto gratuito dei Roosters al Bar du Lac di Heudicourt, sulle rive del lago Madine.

Roosters in concerto? Blues, pop rock e soul per una serata di grande effetto

Con le loro potenti melodie, i vibranti assoli e le calde voci, i Roosters vi accompagnano in un viaggio musicale tra blues, pop rock e soul. Un’atmosfera intensa ma rilassata per un’estate diversa.

Un concerto all’aperto in un magnifico scenario naturale

Godetevi un concerto dal vivo al tramonto, sull’erba o sulla terrazza, con una vista tranquilla sul Lac de Madine. Un momento perfetto da condividere con la famiglia e gli amici.

Informazioni pratiche

Luogo: Bar du Lac di Heudicourt, Lac de Madine

Orario: 20:00

Ingresso libero? Concerto gratuito

Espanol :

Déjese llevar por el alma hechizante de los Roosters, en directo en el Bar du Lac de Heudicourt

El sábado 2 de agosto a las 20:00 h, no se pierda el concierto gratuito de los Roosters en el Bar du Lac de Heudicourt, a orillas del lago Madine.

¿Roosters en concierto? Blues, pop rock y soul para una velada llena de energía

Con sus potentes melodías, sus solos vibrantes y sus cálidas voces, los Roosters le llevarán en un viaje musical de blues, pop rock y soul. Un ambiente intenso y relajado para un verano diferente.

Un concierto al aire libre en un magnífico entorno natural

Disfrute de un concierto en directo al atardecer, sobre la hierba o en la terraza, con una apacible vista sobre el Lac de Madine. Un momento perfecto para compartir con la familia y los amigos.

Información práctica

Lugar: Bar du Lac en Heudicourt, Lac de Madine

Hora: 20:00 h

Entrada gratuita Concierto gratuito

