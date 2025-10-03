Concert The Scaners + Long Hours Café Charbon Nevers

Concert The Scaners + Long Hours

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 23:30:00

2025-10-03

The Scaners [punk-rock indie-rock]

Saupoudrez un univers de science-fiction avec de la synth punk et punk 77’, et vous obtenez un groupe qui propulse le punk dans une autre dimension. Un style rétro-futuriste qui électrise les scènes internationales et les classe parmi les OVNIs musicaux rock. Ou quand les synthés futuristes rencontrent les Ramones.

Long Hours [pop-rock]

Ici se mêlent tensions no wave, poésie synthétique et énergie brute. Entre performance frontale et incantation désabusée, Long Hours convoque l’héritage de figures comme Alan Vega ou JG Thirlwell pour composer un univers radical, lo-fi et viscéral. Une œuvre prolifique portée par une urgence créative rare. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

