Concert The Seeds Parc de la Mairie Harfleur
vendredi 21 août 2026 · Parc de la Mairie · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Concert The Seeds
Parc de la Mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Pour terminer cette édition en beauté, place à une soirée de clôture festive avec The Seeds, groupe normand Pop, Rock, Funk, Soul. Composé de quatre musiciens passionnés, le groupe revisite avec énergie les plus grands standards qui ont marqué plusieurs générations. Des Beatles à Dua Lipa, en passant par Michael Jackson, Bruno Mars ou Daft Punk, préparez-vous à chanter, danser et partager un moment plein de rythme et de bonne humeur.
Une dernière soirée estivale placée sous le signe de la musique, de la fête et des souvenirs à créer ensemble avant de refermer cette belle parenthèse estivale. .
Parc de la Mairie 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Concert The Seeds
L’événement Concert The Seeds Harfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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