Concert the South of Mayhem Metalheads Millau Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

THE SOUTH OF MAYHEM — 1er ÉVENT 2026

Parce que tout commence quelque part

Et que la scène locale le mérite

Derrière chaque groupe, il y a des heures de répète, des galères, et des artistes surmotivés !

Le 11 avril 2026, on lance notre tout premier event.

Voltage Cover AC/DC— AC/DC Cover The Metallics — Tribute Metallica @envraack2025 — Heavy Punk @turned_to_.steel — Black Sabbath Tribute Còr de Pèira chorale Rock/Metal — Chorale Rock Metal

Salle des Fêtes de Millau

18h 2h Bières locales Les Brasseurs de la Jonte & restauration sur place

18h30 19h00 COR DE PEIRA – Chorale Métal Millau

19h30 20h10 ENVRAACK – Punk Heavy Montpellier

20h45 22h00 THE METALLICS – Tribute Metallica Montpellier

22h30 00h00 VOLTAGE Cover AC/DC Rodez

00h30 01h00 TURN TO STEEL – Tribute Black Sabbath Millau

BILLETTERIE OUVERTE https://www.helloasso.com/associations/metalheads-millau/evenements/billetterie-11-avril-2026 Places limitées

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés obligatoirement d’un adulte)

12 à 18 ans 10 €

Tarif normal 15 €

Un vrai moment pour soutenir la scène, rencontrer du monde, et rappeler que le rock metal vit surtout grâce à ceux qui sont là, devant la scène.

Si tu dis souvent “y’a plus rien chez nous”… c’est le moment de venir prouver le contraire.

Merci à Ville de Millau Pièces auto millau MUSIC SON Sea Shepherd France La SPA Refuge de Millau Amicaledonneursdesangmillau STE AUDIO .

Salle des fêtes Parc de la Victoire Organisé par Metalheads Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie metalheads.oa@gmail.com

English :

THE SOUTH OF MAYHEM ? 1st EVENT 2026

Because it all starts somewhere

And the local scene deserves it

Behind every band, there are hours of rehearsal, hardship and over-motivated artists!

