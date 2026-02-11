Concert the South of Mayhem Metalheads Millau Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau
Concert the South of Mayhem Metalheads Millau Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau samedi 11 avril 2026.
Concert the South of Mayhem Metalheads Millau
Salle des fêtes Parc de la Victoire Organisé par Metalheads Millau Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
THE SOUTH OF MAYHEM — 1er ÉVENT 2026
Parce que tout commence quelque part
Et que la scène locale le mérite
Derrière chaque groupe, il y a des heures de répète, des galères, et des artistes surmotivés !
Le 11 avril 2026, on lance notre tout premier event.
Voltage Cover AC/DC— AC/DC Cover The Metallics — Tribute Metallica @envraack2025 — Heavy Punk @turned_to_.steel — Black Sabbath Tribute Còr de Pèira chorale Rock/Metal — Chorale Rock Metal
Salle des Fêtes de Millau
18h 2h Bières locales Les Brasseurs de la Jonte & restauration sur place
18h30 19h00 COR DE PEIRA – Chorale Métal Millau
19h30 20h10 ENVRAACK – Punk Heavy Montpellier
20h45 22h00 THE METALLICS – Tribute Metallica Montpellier
22h30 00h00 VOLTAGE Cover AC/DC Rodez
00h30 01h00 TURN TO STEEL – Tribute Black Sabbath Millau
BILLETTERIE OUVERTE https://www.helloasso.com/associations/metalheads-millau/evenements/billetterie-11-avril-2026 Places limitées
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés obligatoirement d’un adulte)
12 à 18 ans 10 €
Tarif normal 15 €
Un vrai moment pour soutenir la scène, rencontrer du monde, et rappeler que le rock metal vit surtout grâce à ceux qui sont là, devant la scène.
Si tu dis souvent “y’a plus rien chez nous”… c’est le moment de venir prouver le contraire.
Merci à Ville de Millau Pièces auto millau MUSIC SON Sea Shepherd France La SPA Refuge de Millau Amicaledonneursdesangmillau STE AUDIO .
Salle des fêtes Parc de la Victoire Organisé par Metalheads Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie metalheads.oa@gmail.com
English :
THE SOUTH OF MAYHEM ? 1st EVENT 2026
Because it all starts somewhere
And the local scene deserves it
Behind every band, there are hours of rehearsal, hardship and over-motivated artists!
