CONCERT THE STEADIES Vailhauquès vendredi 1 août 2025.

Un cocktail musical explosif pour une soirée festive et dansante, portée par des rythmes puissants et une ambiance chaleureuse.

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70

English :

An explosive musical cocktail for a festive, danceable evening, driven by powerful rhythms and a warm atmosphere.

German :

Ein explosiver musikalischer Cocktail für einen festlichen und tanzbaren Abend, getragen von kraftvollen Rhythmen und einer herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Un cocktail musicale esplosivo per una serata di festa all’insegna del ballo, dei ritmi potenti e di una calda atmosfera.

Espanol :

Un cóctel musical explosivo para una noche festiva de baile, ritmos potentes y ambiente cálido.

L’événement CONCERT THE STEADIES Vailhauquès a été mis à jour le 2025-07-17 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP