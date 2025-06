Concert The Steady Rollin’ Men à la Brasserie du Loup Blanc Samedi 12/07 Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze 12 juillet 2025 18:00

Drôme

Concert The Steady Rollin' Men à la Brasserie du Loup Blanc
533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Prix Libre

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

2025-07-12

Ils reviennent!

The Steady Rollin’ Men groupe mythique de la région remette le couvert cette année avec leur Blues Rock explosif!

Ne rater pas la date: samedi 12 Juillet!

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

They’re back!

The Steady Rollin’ Men, a legendary local band, are back this year with their explosive Blues Rock!

Don’t miss the date: Saturday, July 12!

German :

Sie kommen wieder!

Die Steady Rollin’ Men, eine der legendärsten Bands der Region, werden auch dieses Jahr wieder mit ihrem explosiven Blues Rock auftreten!

Verpassen Sie nicht das Datum: Samstag, den 12. Juli!

Italiano :

Sono tornati!

Gli Steady Rollin’ Men, leggendaria band della regione, tornano quest’anno con il loro esplosivo Blues Rock!

Non perdete l’appuntamento: sabato 12 luglio!

Espanol :

¡Ya están de vuelta!

The Steady Rollin’ Men, banda legendaria de la región, ¡vuelven este año con su Blues Rock explosivo!

No faltes a la cita: ¡el sábado 12 de julio!

L’événement Concert The Steady Rollin’ Men à la Brasserie du Loup Blanc Samedi 12/07 Saint-Uze a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche