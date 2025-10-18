Concert The Stompin Bones La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Des guitares fabriquées à la maison en Béarn, une contrebasse aux cordes à l’ancienne, et des textes qui sortent des tripes, la recette pour un bon rock à la sauce Stompin’ Bones !

Les paroles écrites par François viennent de “deep down”, du plus profond de son être. Elles sont nourries par les épreuves de l’existence, les combats menés par le chanteur tout au long de sa vie. On lit la douleur, la tristesse et la perte d’êtres chers, la traversée des déserts et la solitude. Paradoxalement, ce que l’on entend relève d’une vitalité et d’un enthousiasme infaillibles. Assister à un concert des Stompin’ Bones, c’est prendre une énorme dose d’énergie positive !

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

