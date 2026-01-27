Concert The Street Bakers Place Maurice Ravel Nancy
Concert The Street Bakers
Place Maurice Ravel MJC Beauregard Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
The Street Bakers est un groupe de 5 musiciens qui propose un répertoire dynamique avec des reprises pop-rock, Crée en 2021 par des musiciens issus de divers horizons musicaux The Street Bakers propose un répertoire dynamique avec des reprises, Pop Rock allant des Beatles à Nirvana passant par Téléphone, Queen, Gun and Roses, AC/DC, JJ Goldman. Un voyage dans l’univers des tubes indémodables, revisités dans ambiance conviviale et festive.
Buvette sur place
Réservation par téléphone ou sur le site internet.Tout public
Place Maurice Ravel MJC Beauregard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 96 39 70 contact@mjcbeauregard.fr
English :
The Street Bakers is a 5-piece band offering a dynamic repertoire of pop-rock covers. Created in 2021 by musicians from a variety of musical backgrounds, The Street Bakers offers a dynamic repertoire of pop-rock covers ranging from the Beatles to Nirvana, including Téléphone, Queen, Gun and Roses, AC/DC and JJ Goldman. A journey into the world of timeless hits, revisited in a friendly, festive atmosphere.
Refreshment bar on site
Reservations by phone or on the website.
