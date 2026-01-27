Concert The Street Bakers Place Maurice Ravel Nancy

Concert The Street Bakers

Place Maurice Ravel MJC Beauregard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

The Street Bakers est un groupe de 5 musiciens qui propose un répertoire dynamique avec des reprises pop-rock, Crée en 2021 par des musiciens issus de divers horizons musicaux The Street Bakers propose un répertoire dynamique avec des reprises, Pop Rock allant des Beatles à Nirvana passant par Téléphone, Queen, Gun and Roses, AC/DC, JJ Goldman. Un voyage dans l’univers des tubes indémodables, revisités dans ambiance conviviale et festive.

Buvette sur place

Réservation par téléphone ou sur le site internet.Tout public

5 .

Place Maurice Ravel MJC Beauregard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 96 39 70 contact@mjcbeauregard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Street Bakers is a 5-piece band offering a dynamic repertoire of pop-rock covers. Created in 2021 by musicians from a variety of musical backgrounds, The Street Bakers offers a dynamic repertoire of pop-rock covers ranging from the Beatles to Nirvana, including Téléphone, Queen, Gun and Roses, AC/DC and JJ Goldman. A journey into the world of timeless hits, revisited in a friendly, festive atmosphere.

Refreshment bar on site

Reservations by phone or on the website.

L’événement Concert The Street Bakers Nancy a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION NANCY