Concert THE SUPERSOUL BROTHERS BAND – Fresselines, 24 mai 2025 21:00, Fresselines.

Creuse

Concert THE SUPERSOUL BROTHERS BAND La belardière Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 21:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Avec cet album studio The SuperSoul Brothers élève encore le niveau en sortant de sa zone de confort, s’essayant avec succès à des expériences plus funky. Les musiciens propulsent vers les sommets la voix de David Noël. C’est délicat, exquis, frais et parfois dansant comme jamais. Un album plus mature qui explore les thèmes de l’introspection, de la perte, du partage, des joies et du passage du temps. Chaque titre brosse le portrait du groupe et son voyage à travers la vie, rempli à la fois de moments de bonheur et de difficultés. Ce nouvel enregistrement de 12 titres propose une ballade entre Rock & Soul et Nola Funk. Chaque chanson est un événement, un univers en soit.

Concert à 21h, repas (menu unique) 15€ sur réservation à 19h30.

Rens 06 84 13 72 94 .

La belardière

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

