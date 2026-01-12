Concert The Three Swinging Tenors CCM Jean Gagnant Limoges

Concert The Three Swinging Tenors

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Le Hot Club de Limoges a le plaisir et l’honneur de vous présenter deux des meilleurs saxophonistes ténors américains contemporains lors d’un concert le pilier du genre, Scott Hamilton, et son alter ego de la génération suivante, Harry Allen. Ils seront accompagnés du ténor saxophoniste Michel Pastre.

Réservations et informations complémentaires par téléphone auprès du CCM (en lien). .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 37 40

