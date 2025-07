Concert « The Tumbling Dice » Hérisson

Concert « The Tumbling Dice » Hérisson lundi 11 août 2025.

Concert « The Tumbling Dice »

Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 19:00:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Vivez un retour dans les années 70 avec The Tumbling Dice, à Hérisson le 11 août à 19h ! Profitez des apéros musicaux sur des tubes rock nostalgiques. Vibrez, rêvez, revivez !

.

Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Take a trip back to the 70s with The Tumbling Dice, in Hérisson on August 11 at 7pm! Enjoy musical aperitifs to nostalgic rock hits. Vibrate, dream, relive!

German :

Erleben Sie eine Rückkehr in die 70er Jahre mit The Tumbling Dice, in Igel am 11. August um 19 Uhr! Genießen Sie die musikalischen Aperitifs zu nostalgischen Rockhits. Vibrieren, träumen, erleben!

Italiano :

Un viaggio negli anni ’70 con i Tumbling Dice, a Hérisson l’11 agosto alle 19.00! Godetevi un aperitivo musicale sulle note di nostalgici successi rock. Vibrate, sognate e rivivete!

Espanol :

Viaje a los años 70 con The Tumbling Dice, en Hérisson, el 11 de agosto a las 19.00 h Disfrute de aperitivos musicales al ritmo de nostálgicos éxitos del rock. ¡Vibre, sueñe y reviva!

L’événement Concert « The Tumbling Dice » Hérisson a été mis à jour le 2025-07-25 par Montluçon Tourisme